В Ульяновске школьник напал с ножом на учительницу
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
© Фото: Игорь Катаев, РИА Новости
Ученик одной из школ Ульяновска ударил кухонным ножом учительницу. Об этом сообщает СК РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 59-летней учительницы школы города Ульяновска», - говорится в сообщении.
По данным следствия, нападавшему 15 лет. Подробности произошедшего не уточняются.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится ряд судебных экспертиз, также проверяются условия жизни ребенка.