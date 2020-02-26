Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков: в Кремле не видят изменений в политике в отношении Украины после ухода Порошенко

Анна Касаткина
12:37 26.02.2020
Москва продолжает последовательно выступать за реализацию Минских соглашений, уточнил пресс-секретарь президента.
Песков: в Кремле не видят изменений в политике в отношении Украины после ухода Порошенко
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Кремле не видят изменений в политике России в отношении Украины с уходом президента Петра Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва продолжает последовательно выступать за реализацию Минских соглашений.

Ранее российский лидер Владимир Путин обратил внимание на изменение позиции главы Украины Владимира Зеленского в отношении договоренностей. Путин отметил, что Зеленский «начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения».

Зеленский, одержавший победу на выборах президента весной 2019 года, своей ключевой задачей провозгласил прекращение конфликта на востоке Украины, также он выражал готовность реализовать Минские соглашения. Летом по инициативе президента Украины прошел первый после длительного перерыва разговор по телефону между Москвой и Киевом, осенью стороны смогли реализовать первый обмен лицами, которые были осуждены или были под следствием на территории другого государства. В конце прошлого года «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продлении соглашения о транзите газа из России в Европу по территории Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.02.2020, 22:06
«За поддержку Ирана»: США ввели новые санкции против Китая, Ирака, Турции и России
Дата26.02.2020, 10:18
«Ярсы» РВСН отправились в Алабино для подготовки к Параду Победы
Дата25.02.2020, 12:48
Касперович заявил о намерении подать иск из-за обысков у Логинова в Италии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата25.02.2020, 10:54
Шойгу прибыл в Пермь с рабочим визитом
Дата26.02.2020, 13:30
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:30 Вопросы истории
Видео
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
13:23 Мнение
мнение
Эксперт оценил влияние коронавируса на мировую экономику
13:21 ОПК
Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» принят в состав ВКС
13:08 В стране и мире
В Кремле назвали противоречащим реальности указ Зеленского о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма»
13:00 В стране и мире
Историку Соколову предъявили новое обвинение
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Сквозь дождь и облака: эффектные кадры полетов Ил-76 под Тверью
Диетолог раскрыла секрет идеального завтрака
Видео
«Бэтмобиль» отправили на штрафстоянку в Москве
Видео
На одном дыхании: российский фридайвер установил новый рекорд Гиннесса в заплыве подо льдом
Видео
Бронекупол с погибшего крейсера: в Севастополе нашли уникальный бункер времен Войны
В Турции найдены руины загадочного древнего города
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.