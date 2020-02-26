Песков: в Кремле не видят изменений в политике в отношении Украины после ухода Порошенко

В Кремле не видят изменений в политике России в отношении Украины с уходом президента Петра Порошенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Москва продолжает последовательно выступать за реализацию Минских соглашений.

Ранее российский лидер Владимир Путин обратил внимание на изменение позиции главы Украины Владимира Зеленского в отношении договоренностей. Путин отметил, что Зеленский «начал говорить о том, что надо пересматривать Минские соглашения».

Зеленский, одержавший победу на выборах президента весной 2019 года, своей ключевой задачей провозгласил прекращение конфликта на востоке Украины, также он выражал готовность реализовать Минские соглашения. Летом по инициативе президента Украины прошел первый после длительного перерыва разговор по телефону между Москвой и Киевом, осенью стороны смогли реализовать первый обмен лицами, которые были осуждены или были под следствием на территории другого государства. В конце прошлого года «Газпром» и «Нафтогаз» договорились о продлении соглашения о транзите газа из России в Европу по территории Украины.