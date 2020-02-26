Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Казахстане и загорелся
Воздушное судно авиакомпании «Орлан 2000» выполняло рейс Усть-Каменогорск - Аксуат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Казахстане вблизи аэропорта Усть-Каменогорск аварийную посадку совершил самолет Ан-2. После приземления борт загорелся.
В салоне находились пять человек - три члена экипажа и два пассажира, пострадал пилот. В настоящее время огонь уже потушен.
По одной из версий, у самолета возникли проблемы с двигателем, сообщает YK-news.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации. Обстоятельств ЧП выясняются.