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«Зондергруппировки и бывшие силовики»: грузинский генерал рассказал, кто стоял за подготовкой Майдана

Иван Линдеманн
Иван
11:49 26.02.2020
По словам Тристана Цителашвили, в митингах на Украине участвовали бывшие грузинские силовики и спецназовцы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: РИА Новости

Начало организации Майдана на Украине было положено в Грузии в начале 2013 года.  Подготовкой митинга занимался Михаил Саакашвили, который в тот момент находился на посту президента Грузии. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал бывший командир спецподразделения грузинской армии «Аваза», генерал Тристан Цителашвили.

«Он (прим.ред. -Саакашвили) собирал свои зондергруппировки, собирал своих бывших силовиков и спецназовцев. И здесь он открыл штабы мобилизации, а этим штабом руководил Мамука Мамулашвили. Он был советником министра обороны Грузии», - заявил Цителашвили.

По его словам, когда Саакашвили сбежал на Украину, в которой в то время уже начались митинги, все эти люди были также переброшены туда. Кроме того, как отметил генерал, в Грузии бывший президент создал неправительственную организацию «Свободная зона». В ней объединились все бывшие боевики и зондергруппировки.

«Они раньше были в разных силовых структурах: в МВД и Минобороны Грузии. И он (прим.ред. - Саакашвили) эти группировки использовал для разгона мирных митингующих.  Например, 7 ноября 2007 года, когда он разгонял здесь мирных митингующих и убивал людей», - поделился Цителашвили.

Вскоре, рассказал генерал, Саакашвили использовал этих людей для похищения бизнесменов.

«Он натворил такое, что убивал уже своих оппонентов», - рассказал бывший командир спецподразделения грузинской армии «Аваза».

Цителашвили назвал и фамилии тех, кто выполнял приказы. Это Пашинский, Парубий, Парасюк,  Мамулашвили, Макишвили, Саралидзе.

«Реально там оказались эти люди, реально стреляли по приказу Саакашвили», - уточнил грузинский генерал.

Тристан Цителашвили напомнил, что представители прежней киевской власти неоднократно предлагали ему «хорошую жизнь», если тот возложит всю вину на Кремль.

«Я правду доведу до конца, потому что народ должен знать правду... Кто такой Михаил Саакашвили? Международный террорист», - подчеркнул экс-командир спецназовцев.

При этом он заявил, что готов помочь в расследовании нынешней украинской власти.

Напомним, противостояние между сотрудниками правопорядка и радикально настроенными гражданами началось на центральной площади в Киеве в конце ноября 2013 года. Произошло это после того, когда правительство отказалось подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

Сторонники интеграции с Евросоюзом,  среди которых было много провокаторов, вышли на улицы. Беспорядки очень быстро переросли в стычки с полицией. С обеих сторон появились жертвы. А после госпереворота ответственность за гибель людей возложили на бывшего президента страны Виктора Януковича.

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