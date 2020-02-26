Герои проекта «Почта Победы» поддержали немецкого писателя, поблагодарившего СССР за победу над нацистами

Герои проекта RT «Почта Победы» прочитали письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, в котором он выразил благодарность всему советскому народу за освобождение Европы от нацистских оккупантов.

В своем послании автор от имени народа Германии протягивает России руку дружбы.

Пережившая войну труженица тыла Анна Георгиевна Терехина рассказала о своем отношении к Германии. Учительница, преподававшая немецкий язык, отметила, что народы России и Германии всегда были дружны.

«Мне все это близко как-то. Я учила людей разных национальностей, мне вообще никакой разницы не было, русский это, немец, украинец. У меня в классе все дружные были, никогда никаких упреков по вопросу национальности не было», - вспоминает Терехина.

Немецкий автор отметил, что на Западе слишком мало внимания уделяется самопожертвованию советского народа в Великой Отечественной войне.

«Да, истинная правда», - отметила труженица тыла.

Еще один участник проекта, защитник Ленинграда, дошедший до Берлина, Константин Федорович Мелешко, согласился с фон Фихтенбергом. Ветеран подчеркнул, что сейчас правда о победе искажается, несмотря на огромный вклад граждан Советского Союза.

«Я видел все это. Как наступали наши части, я видел все, что и как было сделано советскими солдатами. Сейчас все это искажается и перевертывается, чтобы противостоять русским людям», - заявил Мелешко.

Ветеран отметил, что рад таким мыслям немецкого писателя: это значит, что еще остались люди, которые, несмотря на вранье и искажение фактов, разрушения памятников и многие другие негативные вещи, все же понимают, какую цену заплатил Советский Союз, чтобы освободить западные страны.