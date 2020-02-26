Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Грузинский генерал заявил, что на посту губернатора Одесской области Саакашвили занимался контрабандой оружия и наркотиков

Лина Давыдова
11:59 26.02.2020
Бывший командир элитного спецподразделения армии «Аваза» утверждает, что Саакашвили развернул свою криминальную деятельность, будучи президентом Грузии, а продолжил ее уже в должности одесского губернатора.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Стрингер, РИА Новости

Бывший командир элитного спецподразделения грузинской армии «Аваза» генерал Тристан Цителашвили обвинил Михаила Саакашвили в контрабанде оружия и наркотиков. По утверждениям грузинского генерала,  экс-глава Грузии развернул  криминальную деятельность еще во время своего президентства, а продолжил ее уже на посту губернатора Одесской области.

«Когда Саакашвили был губернатором Одесской области, он там занимался контрабандой оружия вместе со своим дядей. Занимался контрабандой наркотиков. Собственно, занимался тем же самым, чем и в Грузии, когда был президентом. Он перепродавал оружие из Украины в Сирию террористам. У меня есть материалы», - рассказал генерал в комментарии «Звезде».

Ранее Тристан Цителашвили заявил, что стрелявшими в людей на Майдане снайперами были бывшие сотрудники силовых структур Саакашвили. По словам генерала, в 2014 году ему поступило предложение от главы диаспоры Грузии Звиада Кушиташвили, который от лица экс-президента Украины Петра Порошенко гарантировал ему безопасность, если тот согласится сотрудничать и солгать, назвав историю про грузинских снайперов «выдумкой Кремля».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.02.2020, 22:06
«За поддержку Ирана»: США ввели новые санкции против Китая, Ирака, Турции и России
Дата26.02.2020, 10:18
«Ярсы» РВСН отправились в Алабино для подготовки к Параду Победы
Дата25.02.2020, 12:48
Касперович заявил о намерении подать иск из-за обысков у Логинова в Италии
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата25.02.2020, 10:54
Шойгу прибыл в Пермь с рабочим визитом
Дата26.02.2020, 13:30
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:30 Вопросы истории
Видео
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
13:23 Мнение
мнение
Эксперт оценил влияние коронавируса на мировую экономику
13:21 ОПК
Новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» принят в состав ВКС
13:08 В стране и мире
В Кремле назвали противоречащим реальности указ Зеленского о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма»
13:00 В стране и мире
Историку Соколову предъявили новое обвинение
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Сквозь дождь и облака: эффектные кадры полетов Ил-76 под Тверью
Диетолог раскрыла секрет идеального завтрака
Видео
«Бэтмобиль» отправили на штрафстоянку в Москве
Видео
На одном дыхании: российский фридайвер установил новый рекорд Гиннесса в заплыве подо льдом
Видео
Бронекупол с погибшего крейсера: в Севастополе нашли уникальный бункер времен Войны
В Турции найдены руины загадочного древнего города
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.