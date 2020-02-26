Грузинский генерал заявил, что на посту губернатора Одесской области Саакашвили занимался контрабандой оружия и наркотиков

Бывший командир элитного спецподразделения грузинской армии «Аваза» генерал Тристан Цителашвили обвинил Михаила Саакашвили в контрабанде оружия и наркотиков. По утверждениям грузинского генерала, экс-глава Грузии развернул криминальную деятельность еще во время своего президентства, а продолжил ее уже на посту губернатора Одесской области.

«Когда Саакашвили был губернатором Одесской области, он там занимался контрабандой оружия вместе со своим дядей. Занимался контрабандой наркотиков. Собственно, занимался тем же самым, чем и в Грузии, когда был президентом. Он перепродавал оружие из Украины в Сирию террористам. У меня есть материалы», - рассказал генерал в комментарии «Звезде».

Ранее Тристан Цителашвили заявил, что стрелявшими в людей на Майдане снайперами были бывшие сотрудники силовых структур Саакашвили. По словам генерала, в 2014 году ему поступило предложение от главы диаспоры Грузии Звиада Кушиташвили, который от лица экс-президента Украины Петра Порошенко гарантировал ему безопасность, если тот согласится сотрудничать и солгать, назвав историю про грузинских снайперов «выдумкой Кремля».