Совет Федерации одобрил закон о бесплатном питании для школьников младших классов

Совет Федерации сегодня по итогам заседания одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием.

Законопроект позволит обеспечить школьников горячим питанием, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания. Инициаторами поправок выступили спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что государство будет помогать семьям, дети которых идут в школу. Речь идет, в первую очередь, о предоставлении ученикам 1-4 классов бесплатного горячего питания.

Глава государства также заключил, что с 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах РФ должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.