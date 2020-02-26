Мотив - месть: саратовские подростки рассказали о готовившемся нападении на школу

Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись задержания и допроса двух 14-летних подростков из Саратова, которые готовили вооруженное нападение на школу. Они признались в том, что планировали массовое убийство около года.

На кадрах из заброшенного бомбоубежища, где юноши планировали преступление, запечатлен охотничий обрез. Помимо него, в нападении подростки хотели задействовать самостоятельно изготовленные зажигательные смеси.

На допросе они сообщили, что идея массового убийства зародилась около года назад из побуждений мести. Нападение школьники хотели осуществить в мае. У одного из подростков также спросили, сколько человек планировалось убить.

«Мне все равно. Игорь примерно рассчитывал на сорок человек», - ответил он.

По факту приготовления к совершению преступления возбуждено уголовное дело. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения для задержанных.