ФСБ задержала в Саратове двух подростков, готовивших вооруженное нападение на школу

Федеральная служба безопасности предотвратила вооруженное нападение на школу в Саратове. Его организаторами стали два 14-летних подростка, они задержаны.

По информации правоохранителей, подростки состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они в тайнике хранили обрез охотничьего ружья.

«Установлено, что при нападении помимо огнестрельного оружия злоумышленники планировали также использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в сети "Интернет"», - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Следственное управление СК России по Саратовской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 30 и пунктам «а», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц). Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.