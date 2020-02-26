В Москве на 4 года осудили вербовщика «Правого сектора»* Пирожка

В Москве осудили вербовщика «Правого сектора»* Игоря Пирожка, который создал отряд для помощи украинским силовикам на территории Донбасса. Мужчина получил 4 года колонии общего режима, заявили в УФСБ по Москве и Московской области.

Там уточнили, что Пирожок признан виновным в организации и участии в деятельности экстремистской организации и оправдании террористической деятельности.

Сам Пирожок в ходе заседания суда частично признал свою вину, но отказался комментировать детали уголовного дела.

Гражданин Украины Игорь Пирожок был задержан в Москве 9 апреля 2019 года. По данным следствия, в 2014 году он под псевдонимом Роман Чирка вступил на Украине в состав запрещенной в России организации «Правый сектор»*. Он распространял идеологию и пропагандистские материалы для того, чтобы привлечь новых бойцов. Кроме того, Пирожок являлся противником воссоединения Крыма с Россией и активно поддерживал Майдан на Украине.

*«Правый сектор» - запрещенная в РФ организация.