«Нельзя распускаться»: Путин прокомментировал летние выступления в Москве

В четвертой серии интервью агентству ТАСС президент России Владимир Путин прокомментировал выступления, которые прошли в Москве летом 2019 года.

«Нельзя допускать! Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться», - отметил Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что все это должно проходить в рамках закона. Также он заявил, что возмущен призывами убивать детей сотрудников Росгвардии. Глава государства отметил, что росгвардейцы, работая на митингах, выполняют свой гражданский долг.

«Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?» - спросил президент.

Он отметил, что такими действиями можно «разбалансировать ситуацию в стране».