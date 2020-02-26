Путин позитивно оценил активность общества по «делу Голунова»

«Дело Ивана Голунова» - это яркий пример того, что реакция людей в современной России, широкий общественный резонанс, имеют значение. Об этом в интервью ТАСС заявил Владимир Путин.

«Вмешательство людей в сегодняшней России имеет значение, это уже хорошо», - подчеркнул глава государства.

В то же время президент отметил, что найти виновных в ситуации с журналистом предпочтительнее «естественным путем в рамках действующего закона».

«Кто-то уволен, кто-то сейчас задержан. Вы хотите, чтобы выбивали какие-либо признания или бы получали естественным путем в рамках действующего закона? Наверное, второе предпочтительнее. Это требует времени. Здесь как раз не нужна никакая суета и спешка», - пояснил Путин.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. В полиции утверждали, что у него были найдены наркотики. Позже появились кадры с обыска квартиры, в которой якобы проживал журналист. Однако оказалось, это были съемки с других обысков. После широкого общественного резонанса уголовное преследование Голунова отменили «в связи с недоказанностью участия» журналиста в преступлении. В отношении пяти бывших работников МВД, причастных к расследованию, были возбуждены уголовные дела.