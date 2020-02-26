«Он видел смерть»: Мягков о смелости и мужественности маршала Язова

Умер последний маршал Советского Союза и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов. Ему было 95 лет.

Соболезнования в связи со случившимся выразил доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Он прошел все ступени вот этой страшной военной школы. Был командиром стрелкового взвода, стрелковой роты. В окопах он видел смерть, два раза был ранен», - подчеркнул он.

Свои соболезнования родным и близким Язова выразил также президент России Владимир Путин. Глава государства назвал маршала человеком исключительного мужества и ярким представителем легендарного поколения победителей. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил большой вклад Язова в укрепление обороноспособности страны.

Глава Минобороны ранее вручил Язову орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени и юбилейную медаль к 75-летию Победы. Это было 4 февраля 2020 года.

Язов командовал армией, дальневосточным военным округом и дружил с Ким Ир Сеном. Неожиданно для самого себя стал министром обороны после того, как у Кремля приземлился немецкий пилот-любитель Матиас Руст. В историю Язов вошел как последний министр обороны Советского Союза. Ему же последнему было присвоено и звание маршала.