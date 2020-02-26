Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Депутат парламента Ирана Махмуд Садеке сообщил, что заразился новым типом коронавируса. Об этом он написал во вторник, 25 февраля, на своей странице в Twitter.

О первых положительных тестах на коронавирус министерство здравоохранения Ирана сообщило 19 февраля. По последним данным, в Иране зафиксировано 95 случаев заражения новым типом коронавируса. В числе заболевших и заместитель министра здравоохранения Ирадж Харирчи. В стране от инфекции скончались 16 человек.

«Тест на коронавирус оказался положительным», - написал парламентарий.

По словам Садеки, он не питает особой надежды, что сможет победить смертельное заболевание.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в конце прошлого года в китайском Ухане, не является пандемией, но может ею стать.