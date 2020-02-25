«С 76-го года с ним в одном строю»: генерал армии Моисеев рассказал о работе с Маршалом Язовым

Работать с Дмитрием Язовым было тяжело, но удовлетворение от этого было потрясающее. Такими впечатлениями со «Звездой» поделился генерал армии, бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР (декабрь 1988-август 1991) Михаил Моисеев.

Он рассказал, что в одном строю с маршалом Советского Союза был с 1976 года.

«Он командующий Дальневосточным округом, я начальник штаба. Он министр обороны, я начальник генштаба. Эта работа была одна сказка. Тяжело, но удовлетворение потрясающее от той работы, потому что была великая армия, великий Советский Союз. Мы знали, чем занимаемся», - подчеркнул Моисеев.

Дмитрия Язова не стало 25 февраля. Он умер на 96-м году жизни после продолжительной болезни. Язов был последним Маршалом Советского Союза.