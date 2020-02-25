Путин обозначил главную задачу при реализации нацпроектов

При реализации национальных проектов нужно уверенное развитие страны, точечных результатов недостаточно. Об этом в интервью ТАСС заявил глава РФ Владимир Путин.

На вопрос журналиста об альтернативных нацпроектам методах достижения национальных целей развития на примере Олимпиады в Сочи, чемпионата мира по футболу и саммита АТЭС во Владивостоке, президент ответил, что страна должна развиваться «поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом».

В то же время, говоря о перечисленных проектах, президент признался, что ему приятно видеть результаты проделанной работы.

«Мне приятно, когда я вижу результат, когда я приезжаю во Владивосток, когда еду из аэропорта, смотрю, во-первых, на аэропорт, куда я приезжал, пока он строился: другая история совсем. И как Сочи развивается», - сказал Путин.

Однако, как подчеркнул Путин, это лишь точечные результаты, а нацпроекты позволят достичь результаты по широкому фронту.

«Все инструменты, которые использовались ранее, в том числе так называемые госпрограммы, не отвечают тем задачам, которые перед нами стоят», - пояснил президент.

О ключевых целях 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, говорилось еще в майском указе главы государства. Речь идет о задачах в разных сферах, в том числе в здравоохранении, демографии, экономики, жилья, экологии, науки, поддержки малых и средних предпринимателей.

На реализацию нацпроектов до 2024 года заложен бюджет в 25,7 трлн рублей. Из них более 13 трлн рублей будут направлены из федерального бюджета, 7,5 трлн - из внебюджетных источников, а 4,9 трлн - бюджетов регионов.