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За «вмешательство» в выборы: в США призывают к новым санкциям против России

Иван Линдеманн
09:16 25.02.2020
Ранее о том, что Москва якобы пытается повлиять на избирательный процесс в США, писали несколько американских изданий. Достоверность информации не подтвердилась.
За «вмешательство» в выборы: в США призывают к новым санкциям против России
© Фото: РИА Новости

Лидеры Демократической партии в Сенате Конгресса США обратились к государственному секретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести в отношении России очередные санкции.

В качестве причины они называют «вмешательство» Москвы в выборы президента США в 2020 году. Об этом, ссылаясь на копии отправленных Помпео и Мнучину писем, сообщает новостной сайт Axios.

Ранее несколько американских изданий со ссылкой на свои источники в разведслужбах сообщили, что Россия якобы пытается повлиять на выборы в США, которые пройдут в начале ноября 2020 года. При этом данные о том, кому именно собирается «помочь» Кремль отличались. Одни сообщали о поддержке кандидата от демократов Берни Сандерса, другие - о помощи в переизбрании действующему президенту Дональду Трампу.

Глава Белого дома назвал всех, кто говорит о возможном вмешательстве Москвы, сумасшедшими. А в посольстве России предупредили о вреде подобных обвинений. Дипломаты заявили, что «этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей».

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