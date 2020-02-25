Украинцы с Diamond Princess отказались эвакуироваться на родину

Почти все украинцы на борту круизного лайнера Diamond Princess, остановленного в порту Японии из-за вспышки коронавируса, отказались вернуться на родину. Это отчасти связано с их профессиональными обязательствами, так как они относятся к экипажу судна.

Из 25 украинских граждан о своем решении не ехать домой сообщили 24, связь с еще одним человеком устанавливается, сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

«Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание», - сказал он в беседе с Громадьским радио.

Коваленко добавил, что украинские власти готовы к тому, что мнение людей изменится. В этом случае будут приняты соответствующие меры, уточнил он.

На круизном лайнере Diamond Princess заражение коронавирусом подтверждено у 691 человека из числа пассажиров и членов экипажа. В тяжелом состоянии находятся более 30, есть четверо погибших.

Ранее на Украину прибыл самолет с 73 эвакуированными из китайского Уханя. Их привезли на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары. Местные жители в связи с этим вышли на акцию протеста: они мешали проезду транспорта с прибывшими людьми, перекрывая дорогу и строя огненные баррикады.