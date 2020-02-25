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Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Иван Линдеманн
09:12 25.02.2020
Он родился в 1924 году, а в 1941 ушел на фронт добровольцем, приписав себе год.
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

На 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Язов родился 8 ноября 1924 года. В 17 лет он ушел на фронт добровольцем. А летом 1942 года ему уже присвоили звание лейтенанта, и он был назначен на Волховский фронт командиром стрелкового взвода.

Дмитрий Язов участвовал в обороне Ленинграда, наступательных операциях в Прибалтике и блокаде Курляндской группировки немецких войск. Он был дважды ранен. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

После капитуляции Германии Язов остался в армии. Во время Карибского кризиса ему была доверена важнейшая миссия: перебросить на Кубу  мотострелковый полк.

Вернувшись в Союз, он командовал  дальневосточным военным округом, позже с мая 1987-го по август 1991 года Язов занимал пост министра обороны СССР. В этот период под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, организованному выводу войск с территории Афганистана.

Дмитрий Язов - последний из военачальников, которому было присвоено звание маршал Советского Союза. 

В начале февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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