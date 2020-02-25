В Турции найдены руины загадочного древнего города

Американские археологи обнаружили затерянный город, который датируется периодом с 1400 года по 600 год до нашей эры. Находку ученые называют «революционной» в своей области, так как она указывает на существование ранее неизвестного истории древнего царства.

Профессора и студенты Восточного института Чикаго вместе с турецкими и британскими коллегами занимались раскопками в месте под названием Туркмен-Карахоюк на юге Турции. Им удалось обнаружить глиняную посуду, однако на более впечатляющую находку им указал местный житель - в ирригационном канале неподалеку находился большой камень с древними надписями.

Специалистам удалось разглядеть письмена на лувийском языке, широко распространенном в бронзовом и железном веках. Стела увековечивала победу царя Хартапу над Фригией, где в это время правил легендарный царь Мидас. Ученые не знают, где правил Хартапу и к какому царству относятся руины затерянного города, простиравшегося на площади примерно в 1,2 квадратных километра.

«Внутри кургана мы собираемся найти дворцы, памятники, жилые дома. Стела стала изумительной, невероятно удачной находкой, но это только начало», - цитирует phys.org профессора Джеймса Осборна.

Ранее археологи сделали уникальную находку в античном городе Тенея на Балканском полуострове. Им удалось обнаружить огромный банный комплекс времен Римской империи.