Данные из тысячи секретных чатов WhatsApp оказались в открытом доступе

В Сеть попали данные из тысячи приватных чатов WhatsApp. Причиной этому стали настройки мессенджера, сообщил в своем Twitter журналист Джордан Уилдон.

«Функция “Пригласить в группу по ссылке” позволяет индексировать группы в Google, и они становятся доступными в общем поиске Сети. Таким образом вы можете легко найти несколько… интересных… групп»,- написал журналист.

Он отметил, что по запросам в Google легко смог присоединиться к группе аккредитованных при ООН негосударственных организаций. Также он получил доступ ко всем чатам участников, их данным и контактам.

По информации газеты Daily Mail, в настоящий момент в открытом доступе находятся около полумиллиона ссылок, в том числе и те, что ведут на закрытые чаты.