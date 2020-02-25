«Участвовал в битве за Сталинград»: ведущий «Открытого эфира» поделился историей своего деда - ветерана войны

«Дорога памяти» - это проект Министерства обороны России, посвященный Великой Отечественной войне. Присоединиться к нему можно самостоятельно. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте ведомства, указав место рождения фронтовика, место, откуда он призывался, а также воинское звание. После этого нужно загрузить фотографию. Галерея будет располагаться на территории Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

«Макаров Николай Петрович - мой дед, 1923 года рождения. Прошел всю войну, участвовал в битве за Сталинград, был ранен в затылок», - поделился ведущий.

Николай Петрович родился в 1923 году. Он прошел всю войну и принял участие в одной из решающих битв.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.