«Участвовал в битве за Сталинград»: ведущий «Открытого эфира» поделился историей своего деда - ветерана войны
Ведущий программы «Открытый эфир» Николай Матвеев в рамках проекта Министерства обороны России «Дорога памяти» рассказал историю своего деда - участника Великой Отечественной войны.
«Макаров Николай Петрович - мой дед, 1923 года рождения. Прошел всю войну, участвовал в битве за Сталинград, был ранен в затылок», - поделился ведущий.
«Дорога памяти» - это проект Министерства обороны России, посвященный Великой Отечественной войне. Присоединиться к нему можно самостоятельно. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте ведомства, указав место рождения фронтовика, место, откуда он призывался, а также воинское звание. После этого нужно загрузить фотографию. Галерея будет располагаться на территории Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».