Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «Дорога памяти» ТЕГИ

«Участвовал в битве за Сталинград»: ведущий «Открытого эфира» поделился историей своего деда - ветерана войны

Иван Линдеманн
07:45 25.02.2020
Николай Петрович родился в 1923 году. Он прошел всю войну и принял участие в одной из решающих битв.  
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ведущий программы «Открытый эфир» Николай Матвеев в рамках проекта Министерства обороны России «Дорога памяти» рассказал историю своего деда - участника Великой Отечественной войны.

«Макаров Николай Петрович - мой дед, 1923 года рождения. Прошел всю войну, участвовал в битве за Сталинград, был ранен в затылок», - поделился ведущий. 

«Дорога памяти» - это проект Министерства обороны России, посвященный Великой Отечественной войне. Присоединиться к нему можно самостоятельно. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте ведомства, указав место рождения фронтовика, место, откуда он призывался, а также воинское звание. После этого нужно загрузить фотографию.  Галерея будет располагаться на территории Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.02.2020, 20:59
Лавров и Гутерриш обсудят ситуацию в сирийском Идлибе
Дата25.02.2020, 03:49
Ювелирное мастерство: кадры посадки корабельного вертолета Ка-27ПС на автодорогу
Дата24.02.2020, 13:16
Биатлонист Александр Логинов вернулся в Россию
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.02.2020, 18:19
В Минобороны Сербии заявили о поступлении из РФ первой партии ЗРПК «Панцирь-С1»
Дата23.02.2020, 19:04
Освобождение Познани: почему память об общей истории не вытравить политикой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
«Дорога памяти»
07:45 В стране и мире
Видео
«Участвовал в битве за Сталинград»: ведущий «Открытого эфира» поделился историей своего деда - ветерана войны
04:41 В стране и мире
Видео
Истории поколений: фронтовик принес фотографии отца для проекта «Дорога памяти» в Новосибирске
11:50 В стране и мире
Видео
В один клик: присоединиться к проекту «Дорога памяти» можно при помощи QR-кода
08:44 В стране и мире
Видео
«Дорога памяти»: ведущий «Звезды» рассказал, как его дед участвовал в обороне Ленинграда и освобождал Украину
19:01 В стране и мире
Видео
На ВДНХ открыли пункт сбора информации для масштабного проекта «Дорога памяти»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:20 В стране и мире
В Турции найдены руины загадочного древнего города
08:12 В стране и мире
Данные из тысячи секретных чатов WhatsApp оказались в открытом доступе
07:45 В стране и мире
Видео
«Участвовал в битве за Сталинград»: ведущий «Открытого эфира» поделился историей своего деда - ветерана войны
07:26 Армия
Видео
Интерьеры в стиле лофт: военнослужащие ЗВО переехали в отреставрированную казарму 19-го века
07:24 В стране и мире
В Минздраве выяснили, работники каких профессий болеют чаще
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В Турции найдены руины загадочного древнего города
Видео
«Темный рыцарь» столицы: сотрудники ГИБДД в Москве остановили «бэтмобиль»
Специалисты назвали способы избежать слежки через смартфон
Названы основные ошибки при объезде «лежачих полицейских»
В Москве распустились первые подснежники
Американские СМИ оценили «странный» российский патрон
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.