В Минздраве выяснили, работники каких профессий болеют чаще

Сотрудники IT-сферы болеют чаще, чем представители других профессий. Второе место занимают учителя, третье - медики. Это следует из исследования, которое для Минздрава подготовил портал по поиску работы, пишут «Известия».

То, что работники IT-сферы обладают слабым иммунитетом неудивительно: они много работают, ведут малоподвижный образ жизни и зачастую неправильно питаются. По мнению профессора медицины Мехмана Мамедова, их здоровье через 5-10 лет, скорее всего, сильно ухудшится.

Медики и учителя, как говорится в исследовании, чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. Причина этому - стресс на работе.

«Много сил отнимает общение с родителями, а они иногда крайне негативно настроены», - отметила ведущий научный сотрудник Института профилактической медицины, кардиолог Ольга Молчанова.

Кроме того, в медицинских и образовательных организациях, которые финансируются из государственного бюджета, как правило, отсутствует система дополнительного медицинского страхования. По данным опроса, ДМС есть только у 19% компаний.