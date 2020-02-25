Палестинские группировки и Израиль договорились о временном перемирии

Палестинские группировки и Израиль объявили режим перемирия. Он начался с 01.00 по московскому времени и продержался около 20 минут.

Как сообщают местные СМИ, в приграничном Ашкелоне вновь сработал сигнал воздушной тревоги, а со стороны сектора Газа был замечен пуск не менее 9 ракет. Все их перехватила система ПРО «Железный купол».

В ответ на нарушения Израиль также закрыл все пропускные пункты на границе и зону рыболовства у палестинского анклава.

Ситуация в секторе Газа накалилась в понедельник, 24 февраля. По данным израильской армии, оттуда запустили более 80 ракет.