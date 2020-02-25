Скончался старейший в мире мужчина

В Японии скончался Титэцу Ватанабэ. Ему было 112 лет, и в начале февраля 2020 года он был официально признан старейшим из живущих на Земле мужчин и внесен в Книгу рекордов Гиннеса. После этого в беседе с журналистами он раскрыл секрет своего долголетия: никогда не злиться и много улыбаться.

По информации агентства Kyodo, Ватанабэ умер 23 февраля в одном из учреждений по уходу за престарелыми. У мужчины было 5 детей, 12 внуков и 16 правнуков.

Самым старом человеком из ныне живущих также признана жительница Японии - 117-летняя Канэ Танака.