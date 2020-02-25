СМИ: в Японии скончался еще один пассажир Diamond Princess

Умер еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, остановленного в порту Японии из-за вспышки коронавируса. Он скончался в больнице, куда его доставили после подтверждения инфицирования COVID-19.

Телеканал NHK сообщает, что погибший был старше 80 лет, его пол и национальная принадлежность не уточняются.

На Diamond Princess заражение коронавирусом подтверждено у 691 человека из числа пассажиров и членов экипажа. В тяжелом состоянии находятся более 30, умерли четверо. На лайнере, среди прочих, путешествовали восемь россиян. В данный момент они находятся в медучреждении в Казани, их состояние не вызывает опасений у врачей.

Всего в мире коронавирусом нового типа инфицировано почти 80 тысяч человек. Жертвами болезни стали 2619.