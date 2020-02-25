«Темный рыцарь» столицы: сотрудники ГИБДД в Москве остановили «бэтмобиль»

Знаменитый «бэтмобиль» вновь «поймали» на видео в центре в Москвы. На кадрах, опубликованных в You Tube, можно в подробностях разглядеть черный футуристических автомобиль на огромных колесах. «Бэтмобиль» остановили сотрудники ГИБДД. Предположительно, они общались с владельцем супер-геройской машины.

Впервые «бэтмобиль» попал на видео в октябре прошлого года. Тогда в социальных сетях писали, что авто действительно выглядит так, как в вымышленном городе Готэм, но только не стреляет.

Автомобиль очень похож на тот, что ранее привезли в Россию из США и выставили на продажу за 55 миллионов рублей. Кто сейчас владеет «Бэтмобилем» не известно. Единственно можно сказать, что водителя супер-геройское авто ждет штраф за езду без регистрационных знаков.