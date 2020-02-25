«Спираль спекуляций»: посольство РФ в США отреагировало на обвинения во «вмешательстве в выборы»

В посольстве РФ в Вашингтоне отреагировали на обвинения американской стороны в якобы вмешательстве в предстоящие американские выборы. Дипломаты предупредили о вреде подобных действий.

«Посольство России в США выражает глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом “вмешательстве” России в выборы США. Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей», - говорится в сообщении посольства.

Подчеркивается, что позиция России заключается в невмешательстве во внутренние процессы других государств. Дипломаты призвали политиков к прекращению голословных обвинений.

«Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений», - заявили в посольстве.

Дипломаты напомнили, что РФ и США являются постоянными членами Совбеза ООН, несущими ответственность за международный мир, и выразили готовность к обсуждению всех возможных проблем.