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В день по 300 метров: сирийские саперы разминируют освобожденный от боевиков Алеппо

Егор Левин
Владислав Кустов
05:40 25.02.2020
Главная задача специалистов - освободить от мин дороги и возобновить передвижение транспорта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В пригороде Алеппо продолжается разминирование населенного пункта Захра силами сирийских саперов. Главная линия обороны террористов проходила прямо по жилым домам, а свободным поселок стал лишь недавно.

Покидая свои укрепления, боевики бросили в них боеприпасы. Уходили террористы уже тогда, когда квартал начал занимать спецназ Сирии. Теперь брошенные фугасы обезвреживают саперы.

Главной их задачей является разминирование всех дорог и открытие их для передвижения транспорта. Обезврежены уже сотни фугасов, ежедневно саперы взрывают до 30 опасных находок.

Также боевики заминировали тоннели под недостроенным зданием, которое использовали в качестве казарм. Жили они с комфортом: имели кухни, спальни с мягкой мебелью и ковры. Боевики готовили Захру к обороне несколько лет и за это время успели создать сеть подземных ходов общей протяженностью более пяти километров. В настоящий момент передвигаться по ним можно только «тропами» саперов.

В день саперы продвигаются не больше, чем на 300 метров - «находок» слишком много. Там, где улицы очищены, сразу начинают работать коммунальщики. Но обстановка в Идлибской зоне деэскалации по-прежнему остается сложной.

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