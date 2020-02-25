В день по 300 метров: сирийские саперы разминируют освобожденный от боевиков Алеппо

В пригороде Алеппо продолжается разминирование населенного пункта Захра силами сирийских саперов. Главная линия обороны террористов проходила прямо по жилым домам, а свободным поселок стал лишь недавно.

Покидая свои укрепления, боевики бросили в них боеприпасы. Уходили террористы уже тогда, когда квартал начал занимать спецназ Сирии. Теперь брошенные фугасы обезвреживают саперы.

Главной их задачей является разминирование всех дорог и открытие их для передвижения транспорта. Обезврежены уже сотни фугасов, ежедневно саперы взрывают до 30 опасных находок.

Также боевики заминировали тоннели под недостроенным зданием, которое использовали в качестве казарм. Жили они с комфортом: имели кухни, спальни с мягкой мебелью и ковры. Боевики готовили Захру к обороне несколько лет и за это время успели создать сеть подземных ходов общей протяженностью более пяти километров. В настоящий момент передвигаться по ним можно только «тропами» саперов.

В день саперы продвигаются не больше, чем на 300 метров - «находок» слишком много. Там, где улицы очищены, сразу начинают работать коммунальщики. Но обстановка в Идлибской зоне деэскалации по-прежнему остается сложной.