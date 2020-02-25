СМИ: Трамп запросил у Конгресса $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом

В понедельник, 24 февраля, Белый дом направил в Конгресс США запрос на предоставление $2,5 млрд на борьбу с новым видом коронавируса. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники.

Предполагается, что около $1млрд будет направлен для ускорения процессов разработки вакцин от коронавируса, а также закупку необходимого оборудования и повышение эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием.

Администрация Дональда Трампа планирует, что на борьбу со смертельной инфекцией пойдут неиспользованные деньги, которые были выделены ранее на другие цели, в том числе и на борьбу с эболой. И еще будут выделены около 2 миллиардов долларов новых средств.

По последним данным, в США зафиксированы 53 подтвержденных случая инфицирования новым видом коронавируса, за последние сутки заболели 14 человек. Большинство новых пациентов путешествовали по странам, в которых уже были отмечены случаи инфицирования коронавирусом, остальная часть контактировала с инфицированными.