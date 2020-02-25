Истории поколений: фронтовик принес фотографии отца для проекта «Дорога памяти» в Новосибирске

Мультимедийная галерея «Дорога памяти», объединяющая в себе данные о множестве участников Великой Отечественной войны, становится шире с каждым днем - в ней уже свыше 734 тысяч фотографий и сведений о фронтовиках. Всех их разместят в новой экспозиции, создающейся в подмосковном парке «Патриот».

В Новосибирске ветеран Великой Отечественной войны Вилий Янов принес в Музей боевой славы фотографии своего отца Василия, также фронтовика. Во время боевых действий осенью 1941 года он получил тяжелое ранение, но не сдался. Сжег секретные документы, которые имел при себе, чтобы они не достались врагу. Ранения были настолько серьезными, что медики госпиталя, в который доставили бойца, удивились тому, что он вообще жив.

Маршал Советского Союза Георгий Жуков лично представил отца ветерана к Ордену Ленина после этой операции. Сам Вилий Васильевич отправился воевать в 1944 году. Чтобы о подвигах отцов и сыновей не забывали, он и решил принять участие в акции «Дорога памяти».

Это беспрецедентный по масштабам проект Министерства обороны России, который объединил всю страну. Присоединиться можно и самостоятельно на сайте ведомства: необходимо заполнить анкету, указав дату и место рождения фронтовика, откуда призывался, воинское звание. Затем - загрузить фотографию и нажать кнопку «Сохранить». Уже в мае миллионы имен фронтовиков объединят воедино.