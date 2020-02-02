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«Образец взаимодействия»: Лавров дал оценку международному Договору об Антарктиде

Роман Захаров
05:05 02.02.2020
Министр иностранных дел России призвал бережно относиться к идеям модификации данного документа.
«Образец взаимодействия»: Лавров дал оценку международному Договору об Антарктиде
© Фото: Минобороны России

Вопрос пересмотра Договора об Антарктиде должен рассматриваться очень аккуратно. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Антарктида. 200 лет мира», текст которого опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Нам тоже не нужны визы, чтобы летать в Антарктиду. Это уникальный район земного шара. Думаю, что нужно очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный Договором режим», - поделился своим мнением министр.

Лавров отметил, что Антарктида не принадлежит ни одной из стран мира. При этом он напомнил, что в прошлом веке на разные части материка и прилегающие воды Южного океана претендовали Великобритания, Норвегия, Чили, Австралия и Новая Зеландия.

«Мне кажется, что, наоборот, сотрудничество на Южном полюсе является образцом взаимодействия государств, которые оставляют в стороне все идеологические разногласия и концентрируются на научных исследованиях, мирном освоении этого действительно общечеловеческого достояния», - сказал министр иностранных дел.

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов выступил с торжественной речью по случаю 200-летия открытия Антарктиды. Парламентарий выразил надежду на то, что наступивший год станет годом принятия решений по глобальному объединению усилий ради сохранения климата и природы.

Двадцать восьмого января исполнилось 200 лет со дня, когда русские мореплаватели открыли Антарктиду - последний из неизведанных на тот момент континентов. К ледяным берегам вышли корабли под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.  

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