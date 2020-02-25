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По центру Таллина прошло факельное шествие

Тамара Астапенкова
04:33 25.02.2020
В многотысячном марше приняли участие представители Консервативной народной партии страны, их молодежное движение и члены радикальных группировок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Вечером в понедельник, 24 февраля, в центре Таллина прошло факельное шествие, посвященное 102 годовщине независимости Эстонии.

Многотысячное шествие, в котором приняли участие представители Консервативной народной партии страны, а также их молодежное движение и члены радикальных группировок, началось на площади Свободы, продолжилось по Старому городу и вернулось на главную площадь Таллина.

Некоторые местные жители считают, что марш имеет сходство с фашистками шествиями. С ними согласны и городские власти, но по закону отменить акцию они не могут, так как нацистская символика во время шествия не демонстрируется.

Днем провозглашения независимости Эстонии является 24 февраля 1918 года. Тогда комитет спасения страны опубликовал соответствующий манифест, провозгласивший независимую и демократическую республику.

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