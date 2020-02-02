Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении крыши кафе в Новосибирске

Двое пострадавших при обрушении кровли кафе в Новосибирске отпущены домой после осмотра медиков, двое - госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

«Двоих осмотрели и отпустили. Двоих госпитализировали. У одного пациента перелом таза, у девушки - перелом голени», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

На данный момент спасательные работы на месте происшествия завершены. По данным регионального МЧС, в ночь с субботы на воскресенье в ночном клубе в Советском районе города обрушилась крыша одноэтажного строения из сэндвич-панелей, которое было пристроено к кирпичному зданию кафе и использовалось в качестве раздевалки.

Сообщалось, что до прибытия спасательных служб из кафе вышли самостоятельно 190 человек. Из-под обломков крыши извлекли четверых и одну погибшую девушку. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям техники безопасности. По предварительной информации, крыша могла обрушиться под тяжестью снега.