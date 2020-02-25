Постпред РФ назвал США крупнейшим должником ООН
Соединенные Штаты Америки не внесли взносов на сумму более, чем 1 миллиард долларов.
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США являются самым крупным должником перед ООН, об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
По его словам, Соединенные Штаты Америки не внесли взносов на сумму более, чем 1 миллиард долларов, из-за чего организация испытывает трудности в проведении мероприятий.
«Америка — самый крупный должник в ООН. Они недоплатили причитающихся взносов более чем на $1 млрд, из-за чего организация испытывает большие трудности в своей повседневной деятельности с проведением мероприятий и т.д.», - пояснил Геннадий Гатилов в интервью «Известиям».
По словам постпреда, сложности в работе организации происходят в основном из-за того, что США не исполняют своих финансовых обязательств.