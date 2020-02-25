Специалисты назвали способы избежать слежки через смартфон

Множество пользователей смартфонов используют приложения, которые собирают и размещают в открытом доступе их личные данные, а также которые могут прослушивать разговоры и следить за действиями. Занести вредоносный код в свой телефон можно, скачав программу через браузер.

Заместитель главы Лаборатории компьютерной криминалистики Сергей Никитин отметил, что поисковые системы всегда вначале выдают не официальные сайты, а рекламу, которую выкупают мошенники. Об этом он рассказал «Известиям».

Коллега Никитина в области противовирусной безопасности Виктор Чебышев разделил это мнение, подчеркнув, что злоумышленники подделывают вирусные программы под популярные приложения.

«В 2019 году чаще всего троянцы выдавали себя за приложения для обработки фотографий», - поделился он.

Одним из главных способов злоумышленников получить доступ к чужому гаджету являются приложения для удаленного управления, позволяющие видеть экран устройства.

«Злоумышленник может попросить поставить программу и потом провести финансовую операцию от имени владельца. Многие банки сейчас показывают одноразовый код в пуш-уведомлениях, так что увидеть его на экране не проблема», - заявил Никитин.

Он также посоветовал с ответственностью выбирать антивирусные программы и отдавать предпочтение известным брендам. По его словам, стоит обращать внимание, если приложение просит предоставить право администрирования.

Производители постоянно совершенствуют технологии встроенной безопасности. При выборе смартфона эксперт рекомендует обратить внимание на патчи безопасности. Также специалисты допускают возможность убирать галочки с пунктов при установке приложения, которые кажутся лишними.