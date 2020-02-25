Поезд Тбилиси-Батуми задержали из-за коронавируса

Пассажирский поезд, следовавший из Тбилиси в Батуми, задержали в месте отправления из-за пассажиров с подозрением на коронавирус. Двух граждан Китая сняли с рейса из-за подозрительного кашля.

«Пассажиры поезда заметили у двух граждан признаки заболевания. В этой связи пассажиры обратились к нашим представителям, а те вызвали бригаду скорой помощи. Граждане Китая были перевезены в больницу», - цитирует «Интерфакс» заявление представителя грузинской железнодорожной компании Дачи Цагурии.

Из-за случившегося рейс был выполнен, но уже другим поездом и с опозданием. В Тбилисской больнице имени Бочоришвили сообщили, что у доставленных китайских граждан коронавирус не обнаружен, но они будут проверены повторно.

Ранее на Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса. В аэропортах страны будут проверять состояние здоровья пассажиров, прилетевших прямыми рейсами из стран, в которых зафиксированы случаи каронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.