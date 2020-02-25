США может сократить военные учения в Азии из-за коронавируса

США и Южная Корея намерены сократить масштабы предстоящих совместных военных учений из-за коронавируса. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер на пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Чон Ген Ду.

«Командующий силами США в Корее генерал Роберт Абрамс и председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Пак Хан Ги изучают возможность сокращения командных учений из-за обеспокоенности в связи с коронавирусом», - приводит РИА Новости слова Эспера.

Глава Пентагона уточнил, что окончательное решение пока не принято. Эспер добавил, что Соединенные Штаты Америки и Южная Корея намерены усилить координацию для достижения полной денуклеаризации КНДР. И по его мнению, Республика Корея может тратить больше на свою оборону, в том числе и на обеспечение военного присутствия США.

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 838 человек. Скончались восемь пациентов. В стране уровень эпидемиологической угрозы подняли с третьего «оранжевого» до четвертого «красного».