Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

США может сократить военные учения в Азии из-за коронавируса

Тамара Астапенкова
02:40 25.02.2020
Глава Пентагонга Марк Эспер об этом сообщил на пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Чон Ген Ду.
США может сократить военные учения в Азии из-за коронавируса
© Фото: Ryu Seung-Il loballookpress

США и Южная Корея намерены сократить масштабы предстоящих совместных военных учений из-за коронавируса. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер на пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Чон Ген Ду.

«Командующий силами США в Корее генерал Роберт Абрамс и председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Пак Хан Ги изучают возможность сокращения командных учений из-за обеспокоенности в связи с коронавирусом», - приводит РИА Новости слова Эспера.

Глава Пентагона уточнил, что окончательное решение пока не принято. Эспер добавил, что Соединенные Штаты Америки и Южная Корея намерены усилить координацию для достижения полной денуклеаризации КНДР. И по его мнению, Республика Корея может тратить больше на свою оборону, в том числе и на обеспечение военного присутствия США.

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в Южной Корее возросло до 838 человек. Скончались восемь пациентов. В стране уровень эпидемиологической угрозы подняли с третьего «оранжевого» до четвертого «красного».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.02.2020, 20:59
Лавров и Гутерриш обсудят ситуацию в сирийском Идлибе
Дата25.02.2020, 03:49
Ювелирное мастерство: кадры посадки корабельного вертолета Ка-27ПС на автодорогу
Дата24.02.2020, 13:16
Биатлонист Александр Логинов вернулся в Россию
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.02.2020, 18:19
В Минобороны Сербии заявили о поступлении из РФ первой партии ЗРПК «Панцирь-С1»
Дата23.02.2020, 19:04
Освобождение Познани: почему память об общей истории не вытравить политикой
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
02:42 В стране и мире
Поезд Тбилиси-Батуми задержали из-за коронавируса
02:40 В стране и мире
США может сократить военные учения в Азии из-за коронавируса
00:44 В стране и мире
Число зараженных коронавирусом в США достигло 53 человек
00:32 В стране и мире
На Украине усилили меры безопасности из-за коронавируса
20:36 В стране и мире
Видео
В Казани рассказали о состоянии здоровья россиян с Diamond Princess
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
03:49 Армия
Видео
Ювелирное мастерство: кадры посадки корабельного вертолета Ка-27ПС на автодорогу
03:36 В стране и мире
Специалисты назвали способы избежать слежки через смартфон
03:07 В стране и мире
Постпред РФ назвал США крупнейшим должником ООН
02:42 В стране и мире
Поезд Тбилиси-Батуми задержали из-за коронавируса
02:40 В стране и мире
США может сократить военные учения в Азии из-за коронавируса
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Специалисты назвали способы избежать слежки через смартфон
Названы основные ошибки при объезде «лежачих полицейских»
Видео
Детский хоккейный турнир в Тольятти закончился массовой дракой
Видео
Врач объяснила, как правильно есть блины на Масленицу
В Москве распустились первые подснежники
Американские СМИ оценили «странный» российский патрон
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.