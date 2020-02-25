В Сочи двух детей унесло в море при попытке перейти реку

Сочинские спасатели ведут поиски двух детей, которые пропали в момент перехода реки в районе поселка Лазаревский. Инцидент произошел в 19:20 по местному времени. По предварительной версии, их могло смыть в море.

Сейчас поиски осложняются пятибальным штормом, потому детей ищут вдоль береговой линии. К поисково-спасательной операции подключены силы и средства местного гарнизона МЧС, полицейские и добровольцы.

«Двое детей пытались перейти реку в районе населенного пункта Лазаревское и были снесены в море потоком воды. Незамедлительно на место ЧП были направлены спасатели. Поиски в открытом море невозможны, детей ищут на берегу. Там же дежурят бригады скорой медицинской помощи», - сообщил «Звезде начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

На место прибыла следственная группа, по факту произошедшего начата проверка. На месте поисков детей создан оперативный штаб.