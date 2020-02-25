Американец пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона

Во вторник, 25 февраля, 19-летний житель штата Арканзас Мэтью Ричардсон предстанет перед судом по обвинению в попытке взорвать машину у знания министерства обороны США. Об этом сообщает пресс-служба американского министерства юстиции.

По информации ведомства, в понедельник, 24 февраля, патрульный полицейский заметил на парковке у Пентагона молодого человека, который пытался зажигалкой поджечь кусок ткани, вставленной в бензобак.

«После того, как офицер подошел к Ричардсону, обвиняемый, предположительно, сказал ему, что собирается “взорвать этот автомобиль” и “себя”. Когда офицер попытался задержать Ричардсона, тот отстранился и побежал через парковку», - говорится в сообщении министерства юстиции.

Полицейские увидели по камерам наблюдения, что молодой человек перепрыгнул через забор и скрылся на территории Арлингтонского национального кладбища. Именно там Ричардсона обнаружили и задержали.

«Согласно судебным документам, владелец транспортного средства является действующим военнослужащим и не знает Ричардсона», - сообщает Минюст США.

По информации американского ведомства, Ричардсону, если его признают виновным, грозит от пяти до двадцати лет лишения свободы.