Военнослужащие РФ провели патрулирование в трех сирийских провинциях

Российские военнослужащие провели патрулирование в трех провинциях Сирии. Военная полиция продолжает дежурить на сирийско-турецкой границе.

В частности, на этот раз военнослужащие выполнили патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», - подчеркнул он.

Авиация также приняла участие в патрулировании. Воздушная его часть прошла по маршрутам: аэродром Квайрес - Швайхан - Шарахли - Айн-Иса - Афан - Хак-Эль-Сура - аэродром Квайрес.

Помимо прочего, российские военнослужащие провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Бирек в провинции Алеппо. Сирийцы получили 250 продовольственных наборов общим весом практически в тонну.