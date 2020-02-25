Огненное зарево: опубликовано видео пожара на газопроводе под Пермью

Магистральный газопровод полыхает в Пермском крае. На месте ЧП отмечается факельное горение, констатируют в экстренных службах региона, представители которых прибывают на место происшествия для локализации и дальнейшей борьбы с возгоранием. Аварийный участок трубопровода уже перекрыт, сообщили в МЧС.

«В 12 километрах от населенного пункта Средняя Усьва произошел прорыв магистрального газопровода "Ямбург-Елец-2", после чего началось факельное горение. Угрозы населенному пункту нет», - цитирует ТАСС заявление ведомства.

Транспортировка топлива организована по резервному маршруту, отметили в ведомстве, пояснив, что на потребителях происшествие никак не отразиться. Как сообщили в региональной Единой дежурной диспетчерской службе, к этому часу возгорание удалось локализовать, но продолжается горение остатков газа.