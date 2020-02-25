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«За поддержку Ирана»: США ввели новые санкции против Китая, Ирака, Турции и России

Роман Захаров
22:06 25.02.2020
К настоящему моменту неизвестно, какие именно российские компании или лица попали в список санкций.
«За поддержку Ирана»: США ввели новые санкции против Китая, Ирака, Турции и России
© Фото: pixabay

CША ввели санкции против 13 организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, Северной Корее и Сирии. Об этом рассказал американский госсекретарь Майк Помпео.

«Соединенные Штаты вводят ограничительные меры против 13 иностранных организаций и частных лиц в Китае, Ираке, России и Турции в соответствии с законом о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии (INKSNA) », - следует из письменного заявления госсекретаря.

В список, в частности, попали пять китайских и турецких корпораций и лиц, обвиняемых в якобы поддержке иранской ракетной программы. Одному из граждан Китая также вменяют поставки продукции двойного назначения для программы вооружений Пакистана.

Помпео не сообщил, какие именно российские компании или лица попали в список санкций.

Американский закон о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и САР предусматривает запрет на передачу этим государствам технологий, которые способствуют созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки.

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