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Бронекупол с погибшего крейсера: в Севастополе нашли уникальный бункер времен Войны

Виктория Косогляденко
22:54 25.02.2020
Бронированный купол ранее использовался на борту крейсера «Червона Украина», который был затоплен в 1941 году в Севастопольской бухте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В центре Севастополя, во время работ по реконструкции улицы Большая морская, экскаватор случайно вскрыл вход в подземный бункер. В 25-метровом колодце обнаружили бронебашню, снятую с погибшего в начале Великой Отечественной войны крейсера. В ней, во время обороны города-героя, находился секретный командный пункт.

Внутри башни места немного: только для одного человека. Экстремальный спуск по веревке является единственным путем на дно глубокой шахты, где только начинается подводная часть находки. При этом рядом расположен другой неизученный объект - извилистый лабиринт.

В подземное помещение съемочная группа «Звезды» попала через отверстие, которое было случайно проделано ковшом экскаватора. Этот вход пока является единственным доступным.

Своды помещения укреплены бронекуполом от корабельной пушки. Детали с отслуживших кораблей в годы ВОВ иногда применялись при строительстве бомбоубежищ.

Найденный в Севастополе бронированный купол ранее использовался на борту крейсера «Червона Украина». В 1941 году судно подбили у пристани немецкие бомбардировщики. Корабль затонул прямо в Севастопольской бухте, но, как теперь выясняется, войну на этом не закончил.

Подземный бункер не раз был атакован в Великую Отечественную. Следы вражеских ударов видны повсюду. Но корабельная броня выдержала.

Спелеолог Анатолий Пряшников только на крымском полуострове открыл полсотни пещер, но раскопать секретный командный пункт ему довелось впервые. Теперь основная задача для него - выяснить куда ведут старого казематы военного объекта.

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