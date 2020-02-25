«Сожаление и стыд»: Мишустин посетил больницу скорой помощи в Кургане

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин раскритиковал состояние больницы скорой помощи в Кургане, которую он посетил. Глава кабмина пообещал выделить деньги на ремонт учреждения.

Мишустин, как и обещал, продолжает активно ездить по стране и на этот раз выбрал один из десяти самых отстающих регионов. У проблемных субъектов федерации в правительстве есть конкретные кураторы, Курганская область, например, в ведении главы Минфина Антона Силуанова, который сопровождал премьера в поездке вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

В больнице, которую посетил премьер, капремонта не было десятилетиями, а все оборудование старое.

«Очень грустно конечно. Мы посмотрели сегодня, в каком состоянии наши больницы. Здесь невозможно лечиться и качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд. Мы по возвращении примем все меры чтобы выделить из резервного фонда, по предварительным расчетам, около 200 миллионов рублей, чтобы сделать здесь человеческий ремонт и купить необходимое оборудование. Это я вам обещаю», - сказать Мишустин по итогам визита.

Позже, на совещании глава правительства утвердил индивидуальный план развития для Курганской области и поручил проанализировать ситуацию с энерготарифами. По мнению Мишустина, это одна из причин низкой инвестиционной привлекательности региона.