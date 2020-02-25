Пленники вируса: россияне оказались среди постояльцев карантинного отеля на Тенерифе

В заблокированном из-за коронавируса отеле на острове Тенерифе находится супружеская пара из России. Об том сообщили в посольстве Российской Федерации в Испании.

«Согласно поступившей информации, в отеле находится супружеская пара из России, с которой установлена связь. Консульский отдел и Почетное консульство на Канарских островах держат вопрос на контроле», - говорится в сообщении дипведомства на официальной странице в Twitter.

В настоящий момент периметр отеля оцеплен полицейскими, которые не выпускают постояльцев на улицу. Внутри помещений работают вирусологи, которые поочередно берут необходимые анализы у всех гостей отеля, а их не менее тысячи. Турист из Италии, который стал первым и пока единственным заболевшим на Тенерифе, госпитализирован в инфекционную больницу.

В самой Италии, где весь север страны охвачен эпидемией, население близко к панике. На карантин закрыты 12 населенных пунктов, отменены культурные и спортивные мероприятия, показы мод, футбольные матчи, традиционный венецианский карнавал. В списке инфицированных 322 человека, десять погибших. Власти страны принимают срочные меры по недопущению распространения опасной инфекции.