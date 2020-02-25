За детей ответят родители: в России могут ужесточить наказание за издевательство над учителями

Общероссийский профсоюз образования разработал законопроект, ужесточающий ответственность родителей за издевательство их детей над учителями. В частности, предлагается существенно увеличить размеры штрафов, а еще внести поправки в Уголовный кодекс РФ. Если их примут, то за насилие в отношении педагогов со стороны детей родители могут даже лишиться свободы.

Иногда бывает так, что сложно понять, кто виноват в конфликте - учитель или ученик. Например, недавно в Сочи педагог сначала на повышенных тонах потребовал от ребенка отдать дневник, а затем грубо схватил его, из-за чего у многих сложилось впечатление, что мужчина пытается задушить учащегося.

Преподаватель, в свою очередь, утверждает, что просто хотел успокоить буйного ученика, а конфликт произошел после того, как он заступился за коллегу, которую ранее довели до слез подростки.

Стоит отметить, что учителя поддержали многие из родителей, которые запустили петицию с просьбой не увольнять его.

В Общероссийском профсоюзе образования, предлагают серьезно ужесточить ответственность родителей за поведение их чад. За оскорбление учителя хотят ввести штраф в пять тысяч рублей, а за нанесение побоев при наличии отягчающих признаков - до шести лет лишения свободы. При этом избиение работника образования хотят выделить в отдельную уголовную статью.

Параллельно в Госдуме разрабатывают закон «О статусе педагога». По статистике насилию или травле со стороны школьников подвергались две трети учителей. Но как узнать, по чьей вине произошел конфликт? Например, в Великобритании для этого преподавателей планируют оснастить видеорегистраторами.

Не наказывать, а искать причину призывают в Национальном родительском комитете. Здесь уверены: корни агрессии ребенка чаще всего скрываются в семье и проблемах с одноклассниками. А штрафами можно лишь усилить разрыв между родителями и школой.

Другая проблема заключается в использовании в школах мобильных телефонов. В то время, как для одних - это уверенность в безопасности ребенка, для других - повод спровоцировать учителя, а затем записать реакцию и выложить ее в Сеть. Однако пока специалисты не могут дать однозначный ответ на вопрос о том, что делать с гаджетами в учебных заведениях.