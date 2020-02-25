Сорванный турсезон и паника на биржах: как коронавирус меняет экономику и жизнь в мире

В список стран, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом, добавились Австрия, Хорватия и Иран. В Российском посольстве рекомендовали согражданам воздержаться от туристических поездок в неблагополучные с эпидемиологической точки зрения регионы.

Тем более, что традиционные туристические места выглядят совершенно иначе после сообщений о карантине и эпидемии.

На площади Сан-Марко в Венеции, например, вместо буйства пышных костюмов и карнавального шествия, всего несколько человек в праздничных нарядах. Их охраняют дополнительные наряды карабинеров. Разочарованные туристы расходятся с площади, отправляясь на прогулку по каналам, ставшую главным развлечением.

«Конечно, мы видим, что туристов стало меньше, но мы продолжаем свою работу в прежнем режиме. В связи со вспышкой вируса, мы обрабатываем свои гондолы дезинфицирующими средствами», - рассказал гондольер Анжело Тумино.

Италия всего за пару дней стала эпицентром вспышки коронавируса в Европе. В туристической отрасли отмечается настоящая паника и режим ЧП: отказ от путевок достиг 50%.

«На сегодняшний день до 1 марта закрыты школы, государственные учреждения, музеи», - с сожалением констатирует экскурсовод Ольга Тумино.

Инфекция уже отметилась по всему северу страны, охватив экономически развитые регионы, в красной зоне карантина - 12 городов, из которых теперь не выехать.

«Здесь останавливают все машины, которые пытаются выехать в направлении Кодоньо - эпицентра вспышки коронавируса в Италии. Нам говорят, если мы выйдем за пределы этой точки, то уйдем на карантин», - передает с места событий журналист BBC Марк Лоурен.

Теперь коронавирус движется на юг. За несколько суток Италия ставит печальный рекорд - 322 заболевших, десять погибших. В магазинах пустые прилавки, люди торопятся скупить как можно больше продуктов про запас.

Пустуют и футбольные стадионы, все игры отменены, впереди шесть матчей чемпионата Италии, которые пройдут без фанатов. Впервые без зрителей пришлось устраивать и модные показы Armani - пустой, темный зал, трансляция лишь в Интернете.

Коронавирус вмешивается и в голливудские планы: кинокомпания Paramount Pictures отменяет съемки в Венеции - работа над картиной «Миссия невыполнима-7» с Томом Крузом в главной роли сорвана.

На борьбу с инфекцией в ЕС выделят 230 миллионов евро. Премьер Италии в распространении коронавируса обвиняет руководство одной из больниц, при этом сейчас заверяет в том, что власти делают все возможное, чтобы остановить вспышку заболевания.

«На уровне больничной структуры контроль был не соответствующим протоколам, которые принимаются в подобных случаях. Это совершенно точно способствовало распространению», - заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Коронавирус захватывает новые страны, впервые случаи инфицирования зафиксированы в Хорватии и в Австрии. По всему миру число зараженных перевалило за 80 тысяч. В Иране заболевших уже больше 60 человек. Вирус обнаружили и у заместителя Минздрава Исламской Республики.

«У меня коронавирус, но я чувствую себя неплохо. Мы нашли лечение и будем бороться», - обратился к жителям страны замминистра здравоохранения Ирана Ирадж Хариричи.

В Испании на острове Тенерифе изолирован целый отель с туристами, так как у одного из них обнаружили инфекцию. Сейчас мужчина в больнице, а гостиница, где находятся почти тысяча человек, закрыт на карантин, двери обмотаны цепью.

«Отель, в котором сейчас находятся тысяча человек, заблокирован и оцеплен полицией, которая никого не впускает и не выпускает. Заболевший турист приехал с севера Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса», - рассказала местная жительница Полина Поли.

Отель будто повторяет судьбу застрявшего в безвременье лайнера Diamond Princess, двухнедельный карантин там завершился несколько дней назад.

Эвакуированные россияне с корабля сейчас находятся во Владивостоке и Казани. Сообщается, что они чувствуют себя хорошо, ни у кого нет повышенной температуры, а вот граждане Украины отказались эвакуироваться на родину. Двадцать четыре человека остаются на борту. Возможно, причина в том, что все они члены экипажа и работают по контракту.

Новости о коронавирусе заставляют все больше нервничать участников торгов на финансовых рынках. Богатейшие люди планеты стали немного беднее, потеряв всего за один день 139 миллиардов долларов. В Китае женщине подтвердили коронавирус после восьми отрицательных тестов. Оказалось, что инфекцией можно заразиться и не один раз. В Поднебесной выявили 195 случаев повторного инфицирования.

Но вместе с этим количество выздоровевших растет, у многих болезнь протекает в легкой форме. В Ухани каждого пациента после выписки врачи провожают танцами и желают здоровья.