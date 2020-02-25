«Звездные войны» продолжаются: Lucasfilm представила продолжение саги

Кинокомпания Lucasfilm анонсировала выход новой эпохи «Звездных войн», получившую название «Расцвет Республики». Соответствующий промо-ролик размещен на YouTube-канале знаменитой киносаги.

Согласно замыслу, события происходят за 200 лет до первого эпизода. При этом отмечается, что «Расцвет Республики» - абсолютная новелла, состоящая из историй пяти авторов. Ими выступили Клаудия Грей, Джастина Айрлэнд, Даниэль Хосе Олдер, Каван Скотт и Чарльз Соул, которые сделали основной акцент на появление новых действующих лиц.

Первые книги и комиксы поступят в продажу на фестивале Star Wars Celebration в августе, сообщается на официальном сайте фильма.

Оригинальная трилогия «Звездных войн» от режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. На перезапуск нашумевшей франшизы он отважился лишь в конце 1990-х годов, сняв еще три фильма. В 2012 году компания Lucasfilm была приобретена киностудий Disney, после чего свет увидели еще три части знаменитой киноленты.