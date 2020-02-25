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Создатель российского «бэтмобиля» рассказал о дальнейшей судьбе своего изобретения

Роман Захаров
19:18 25.02.2020
По словам молодого человека, он не хотел прославиться за счет необычного автомобиля и делал его исключительно для себя и своего окружения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Сюзюмов, Youtube

Создатель «бэтмобиля», остановленного недавно сотрудниками ГИБДД в Москве, рассказал «Звезде» подробности инцидента. По словам молодого человека, представившегося, как Алишер Панк, это случилось в ночь с пятницы на субботу, а перед остановкой стражами порядка из-за необычного транспортного средства на Кутузовском проспекте успела образоваться пробка.  

«Это было в  Москве на Кутузовском проспекте. Мы ехали и из-за нас произошел небольшой инцидент: начали образовываться пробки, потому, что все начали останавливаться, чтобы посмотреть на автомобиль. Нас остановили, мы ответили перед законом. На выписали штрафы. Потом, чтобы не передвигаться своим ходом, мы вызвали эвакуатор, который довез нас до нужного места», - объяснил он.

Алишер Панк при этом уточнил, что не является блогером и не ставил своей целью прославиться за счет «бэтмобиля», поэтому, считает он, о данном проекте ранее никто не знал.  

«Машину я делал исключительно для себя, для определенных людей, у  которых есть интересы на полноценные машины. До этого мы активничали в Москве и Питере, а теперь так получилось, что мы на долгое время задержались на Кутузовском проспекте и это получило такую огласку», - сказал создатель необычного транспортного средства.

Мужчина также сообщил, что машина, на базе которой был собран «бэтмобиль», была привезена из США в 2016 году. Сейчас изобретатель собирается отправить транспортное средство обратно в Штаты. По словам Панка, он уже выставил «бэтмобиль» на продажу за 55 миллионов рублей.

Накануне в Сети были опубликованы кадры, на которых запечатлено, что сотрудники ГИБДД остановили на дорогах российской столицы автомобиль, похожий как две капли на тот, на котором передвигался главный герой художественных фильмов и комиксов о Бэтмэне.

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